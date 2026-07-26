Este domingo 26 de julio se conmemora el Día de los Abuelos, una jornada destinada a reconocer el cariño, la compañía y las enseñanzas que brindan dentro de cada familia.

La fecha tiene un origen religioso y coincide con la celebración de San Joaquín y Santa Ana, considerados por la tradición cristiana como los padres de la Virgen María y abuelos de Jesús.

Con el paso del tiempo, la conmemoración trascendió las creencias religiosas y se convirtió en una oportunidad para agradecer a quienes acompañan el crecimiento de sus nietos, transmiten historias familiares y ocupan un lugar fundamental en la vida cotidiana.

El Día de los Abuelos también invita a compartir tiempo con ellos, escucharlos y reconocer el valor de su experiencia, su afecto y su presencia.