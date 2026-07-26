River Plate atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada. El equipo perdió 1-0 ante Barracas Central en el estadio Monumental, por la primera fecha del Torneo Clausura, y acumuló su segunda derrota consecutiva.

El resultado se produjo pocos días después de la eliminación frente a Aldosivi por la Copa Argentina y aumentó el malestar de los hinchas, que despidieron al equipo con críticas por el rendimiento y la falta de respuestas futbolísticas.

River volvió a mostrar dificultades para generar situaciones claras y no logró modificar el desarrollo del encuentro, pese a los cambios realizados durante el segundo tiempo. Entre los ingresos se destacó el debut de Ángel Correa.

Luego del partido, el entrenador Ariel Broggi decidió suspender la conferencia de prensa y no brindó declaraciones. El silencio del cuerpo técnico profundizó los cuestionamientos en medio de un escenario deportivo complejo.

Quien habló fue Nicolás Otamendi. El defensor, que lució la cinta de capitán, asumió la responsabilidad por el presente del equipo y pidió una reacción inmediata.

“Yo soy parte de este grupo, la responsabilidad es toda nuestra. Tenemos que seguir trabajando, dar otra cara. Hoy intentamos, pero en una jugada de mierda nos hicieron un gol”, expresó.

El campeón del mundo también reconoció los problemas que tuvo River para encontrar precisión en los últimos metros.

“Hay veces que al ir a buscar tanto no sale. Por ahí los pases, el último tercio, no salieron como nosotros queríamos. Tenemos que seguir trabajando”, sostuvo.

Otamendi también se refirió al fastidio de los simpatizantes y señaló que el plantel debe afrontar el momento con responsabilidad.

“Entiendo el enojo de la gente. Estamos en el mejor club de Argentina. La única forma es trabajando, intentando, dar la cara con personalidad y hacer las cosas bien”, afirmó.

Las críticas también se trasladaron a las redes sociales. Los hinchas cuestionaron la planificación deportiva, la cantidad de incorporaciones y salidas registradas en los últimos mercados de pases y la falta de una identidad de juego definida.

Con dos derrotas consecutivas y un clima de creciente tensión, River intentará recuperarse este miércoles, cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El encuentro será determinante para comenzar a revertir el presente deportivo.