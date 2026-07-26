Natalia Gutiérrez, pastelera de María Teresa, vivió un momento especial al conocer a Lionel Scaloni y entregarle personalmente una torta elaborada en homenaje al entrenador de la Selección Argentina.

El encuentro se produjo en Pujato, localidad natal del director técnico, durante su regreso a Santa Fe luego de la participación del seleccionado nacional en el Mundial disputado en Estados Unidos, donde Argentina obtuvo el subcampeonato.

Natalia viajó junto a su familia con la expectativa de encontrar al entrenador en la vivienda de sus padres, lugar al que Scaloni suele regresar cuando visita el país. Después de varias horas de espera, pudo saludarlo y entregarle el trabajo preparado durante los días anteriores.

La torta estaba inspirada en el técnico campeón del mundo y fue realizada especialmente para la ocasión. La pastelera contó en sus redes sociales que durante la noche anterior también trabajó en otra preparación para completar el proyecto.

“¡Emoción! ¡Sí! Le pude entregar la torta al que conduce la Scaloneta. Al que nos hizo los argentinos más felices, unidos por nuestros colores”, expresó después del encuentro.

Gutiérrez también destacó el esfuerzo que implicó trasladar la torta hasta Pujato y la incertidumbre de no saber si podría concretar el esperado encuentro.

“Misión más que cumplida. Algo hecho por mí, lo que me apasiona hacer, poder entregárselo a alguien tan importante es muy emocionante. A veces no todo es color de rosa en la vida, pero esto sí que valió la pena”, señaló.

Mientras aguardaba la salida del entrenador, varias personas que se encontraban frente a la vivienda se acercaron para observar la creación y acompañaron con entusiasmo la iniciativa.

El momento quedó registrado en fotografías y videos que luego fueron compartidos en las redes sociales de la pastelera. De esta manera, una creación surgida de su pasión por la repostería se transformó en un recuerdo inolvidable para ella y su familia.

“Más que cumplido todo esto”, concluyó Natalia al celebrar que finalmente pudo conocer a Scaloni y entregarle la torta.