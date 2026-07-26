La empresa tecnológica china iFLYTEK exhibió una pizarra digital impulsada por inteligencia artificial durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2026, realizada en la ciudad de Shanghái.

El equipo fue presentado ante los visitantes como una herramienta destinada a acompañar el trabajo de los docentes y facilitar la incorporación de contenidos digitales dentro de las aulas. La demostración formó parte de una exposición que reunió diferentes productos tecnológicos aplicados a actividades cotidianas, la educación y la industria.

La pizarra permite capturar la escritura realizada por el profesor, reconocer los trazos y convertir los apuntes en contenido digital. También puede recomendar materiales educativos relacionados con el tema desarrollado durante la clase.

Otra de sus funciones es la interacción mediante comandos de voz. De esta manera, el docente puede controlar diferentes herramientas de la pantalla sin permanecer constantemente frente al dispositivo.

El sistema incluye modelos tridimensionales para explicar contenidos complejos, como figuras geométricas, experimentos científicos o estructuras que resultan difíciles de representar en una pizarra tradicional. Los objetos pueden rotarse, dividirse y modificarse directamente desde la pantalla.

Además, el dispositivo puede registrar el audio, los textos, las imágenes proyectadas y las anotaciones realizadas durante la clase. Luego organiza ese material para que docentes y estudiantes puedan localizar determinados temas y repasar los contenidos.

La compañía presenta esta tecnología como un asistente para la enseñanza y no como un sustituto del educador. Su eventual incorporación en establecimientos de la región dependería de factores como la conectividad, la capacitación docente, los costos del equipamiento y las políticas de protección de datos de estudiantes y profesores.