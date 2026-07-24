Villa Cañás se prepara para vivir la tercera edición de la Fiesta de la Empanada de Hojaldre, una celebración que busca poner en valor una de las elaboraciones gastronómicas más características de la ciudad.

La actividad se realizará el domingo 13 de septiembre, desde las 11 hasta aproximadamente las 18, en el mismo predio utilizado durante las ediciones anteriores.

Los detalles fueron anticipados durante una entrevista en “Mano a Mano con…” por la directora de Cultura y Educación, Josefina Castro, y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera.

La propuesta contará nuevamente con la participación de panaderías locales, a las que se sumarán aficionados que elaboren empanadas con masa de hojaldre. Según remarcaron las organizadoras, los sabores podrán variar, pero la masa deberá respetar la característica principal de la fiesta.

Durante la jornada, los visitantes podrán comprar empanadas para consumir en el lugar o llevar a sus hogares. Los puestos comenzarán a funcionar desde la mañana con productos de panadería y continuarán durante todo el día.

La programación también incluirá juegos deportivos gratuitos relacionados con la temática de la empanada, espacios para fotografías, música, baile, teatro y presentaciones de talleres municipales.

Además, se mantendrán los reconocimientos entregados en las ediciones anteriores, entre ellos los premios al mejor panadero, la empanada elegida por el público y los stands destacados de artesanos, emprendedores y participantes gastronómicos.

Las autoridades explicaron que la fiesta surgió al advertir que la empanada de hojaldre era una preparación habitual en Villa Cañás, pero poco conocida en otras localidades. A partir de ese reconocimiento comenzó un proceso para convertirla en una expresión representativa de la identidad local.

“Era algo que estaba en nuestra tierra y no sabíamos que era diferente”, señaló Castro durante la entrevista.

Uno de los objetivos a largo plazo es sostener la celebración durante varios años para avanzar en su reconocimiento como fiesta regional y, posteriormente, como fiesta nacional.

Las organizadoras destacaron que en las ediciones anteriores participaron visitantes de Teodelina, Santa Isabel, María Teresa, Venado Tuerto, Pergamino, Colón y otras localidades de la región.

La empanada también fue presentada en la Feria Internacional de Turismo, donde la propuesta comenzó a difundirse entre visitantes de distintos puntos del país.

Las inscripciones para panaderías y aficionados ya se encuentran en marcha a través del área de Producción y Empleo. En el caso de artesanos, manualistas, emprendedores y revendedores habilitados, la convocatoria será abierta durante las semanas previas al evento.

La grilla completa de espectáculos, instituciones participantes y actividades será confirmada más cerca de la fecha.