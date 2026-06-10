La Escuela Fiscal Nº 178 de Villa Cañás organiza una serie de actividades para conmemorar la figura y el legado del brigadier Estanislao López, destacando su rol como primer gobernador de la provincia y su aporte a la historia de Santa Fe. La directora de la escuela, Malvina Sanino, explicó que los actos se realizarán en colaboración con la Municipalidad y la comunidad educativa.





Como parte de la conmemoración, los alumnos de la institución trabajaron en diferentes propuestas educativas, entre ellas la creación de una bandera de Santa Fe que se exhibirá durante los actos. Además, se realizarán charlas con historiadores locales, dirigidas principalmente a los estudiantes de cuarto grado, aunque estarán abiertas a otros niveles.

Una de las actividades destacadas es “La historia cantada de la invencible Santa Fe”, un espectáculo musical y poético creado por el cantautor Diego Salazar, que recorrerá episodios clave de la historia provincial, incluyendo la vida del brigadier. Este evento será el jueves 11 de junio a las 19:30 en el Centro Cultural, con entrada libre para toda la comunidad.

El acto central se llevará a cabo el viernes 12 de junio, desde las 11, en la plaza que lleva el nombre del brigadier, ubicada en la intersección de las avenidas 50 y 51. Se solicitará tolerancia por los cortes de tránsito previstos para la jornada. En caso de lluvia, la ceremonia se trasladará al Centro Cultural.

Sanino destacó la importancia de estas actividades para fortalecer la identidad santafesina, acercar la historia a los estudiantes y visibilizar figuras locales que a veces permanecen desconocidas. “Queremos que los chicos conozcan su legado y comprendan el valor de nuestra autonomía provincial y nuestra historia”, concluyó.