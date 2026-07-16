Cristian Vincenti repasó las obras y proyectos que transforman Sancti Spíritu

En una nueva edición de “Mano a Mano con…”, Cristian “Chino” Vincenti, intendente comunal de Sancti Spíritu, brindó detalles sobre los principales trabajos que desarrolla la gestión local y adelantó los proyectos previstos para los próximos meses.

Uno de los temas centrales fue el mantenimiento de los caminos rurales. Vincenti explicó que el distrito cuenta con más de 700 kilómetros de trazas y que se lleva adelante una planificación permanente para garantizar la transitabilidad, especialmente durante las épocas de cosecha.

La Comuna logró recuperar caminos que permanecían prácticamente sin circulación desde hacía más de una década. Además, se reparó una máquina Caterpillar, con una inversión cercana a los 30 millones de pesos, y se incorporaron nuevas herramientas para agilizar las tareas.

El mandatario también confirmó que se trabaja en la futura compra de una motoniveladora cero kilómetro mediante el Programa de Obras Menores del Gobierno de Santa Fe. El objetivo es mejorar los tiempos de mantenimiento y fortalecer la capacidad operativa de la localidad.

Seguridad y monitoreo

Durante la entrevista, Vincenti realizó un balance positivo de la visita del ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni. El funcionario provincial recorrió la central de monitoreo y la comisaría local, además de analizar futuras acciones para reforzar la prevención.

Sancti Spíritu cuenta actualmente con una red de 35 cámaras de videovigilancia. Según explicó el presidente comunal, desde la implementación del sistema se registró una reducción cercana al 80 por ciento en las denuncias por robos.

Las cámaras también permitieron esclarecer alrededor de 18 hechos menores y colaborar en investigaciones vinculadas con el robo de motocicletas. La central trabaja de manera coordinada con la Policía local y los organismos provinciales.

Nuevas obras y proyectos

Vincenti señaló que la Comuna está trabajando en la limpieza de canales, la colocación de tubos y la preparación de un plan de contingencia ante posibles lluvias intensas. También se proyectan mejoras en el acceso a la localidad para facilitar el escurrimiento del agua.

Entre las próximas acciones se encuentra la entrega de ocho viviendas, la construcción de una playa de camiones y la diagramación de un nuevo circuito para el tránsito pesado. La obra permitirá evitar que los vehículos de gran porte ingresen al centro urbano.

La gestión también impulsa una huerta comunitaria junto con el Centro Inclusivo. La iniciativa será ampliada hasta alcanzar una hectárea de producción, con el propósito de abastecer a vecinos y comercios locales sin afectar la actividad de las verdulerías.

Otros proyectos incluyen la ampliación del vivero comunal, la producción de trapos de piso con participación del Centro Inclusivo, nuevas obras de cordón cuneta y badenes, mejoras en establecimientos educativos y la planificación de una residencia para adultos mayores.

Vincenti confirmó además su intención de presentarse nuevamente como candidato en las próximas elecciones, con el objetivo de continuar los proyectos iniciados y profundizar las mejoras en los servicios públicos de Sancti Spíritu.