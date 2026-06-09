El hermano de Alejandra “Locomotora” Oliveras compartió emotivos recuerdos sobre la ex campeona mundial y respaldó la campaña para construir un monumento en su honor en Villa Cañás.

La figura de Alejandra “Locomotora” Oliveras continúa generando admiración y emoción en todo el país. En una entrevista mano a mano con María Pelizza para Sonic TV, su hermano Jesús Olivera recordó aspectos íntimos de la vida de la múltiple campeona mundial y destacó la iniciativa que impulsa Villa Cañás para rendirle homenaje con una estatua de bronce.

Durante la charla, Jesús describió a su hermana como una persona auténtica, enérgica y profundamente comprometida con quienes la rodeaban. Según relató, la mujer que millones de argentinos conocieron a través de los medios era exactamente la misma que compartía los almuerzos familiares y acompañaba a sus seres queridos en los momentos difíciles.

“Era una gran hermana, una persona que te llenaba de energía. Cuando yo estaba mal, ella me decía: ‘Vení, vamos a hacer ejercicio, vamos a caminar, dale para adelante’”, recordó.

También rememoró la infancia que compartieron juntos. Contó que Alejandra era tres años mayor y que siempre asumía un rol protector. Incluso relató entre risas que cuando alguien intentaba agredirlo, ella no dudaba en intervenir para defenderlo.

“Era una persona que no soportaba las injusticias. Siempre estaba para cuidar a los demás”, señaló.

Una campeona construida con esfuerzo

Jesús reconoció que siempre supo que su hermana tenía una fortaleza fuera de lo común, aunque nunca imaginó que llegaría a convertirse en campeona mundial.

Recordó especialmente la noche en la que Oliveras conquistó su primer título internacional en México. Desde ese momento entendió que nada podría detenerla.

“Entrenaba tres veces por día, luchó contra la pobreza y contra todas las dificultades. Nadie le regaló nada. Todo lo consiguió con esfuerzo”, expresó.

A lo largo de la entrevista insistió en que la principal enseñanza que le dejó Alejandra fue su disciplina. Según contó, acompañó gran parte de su carrera deportiva y fue testigo de una dedicación pocas veces vista.

“Nunca conocí una persona con tanta fuerza de voluntad. Vivía para el boxeo, entrenaba, trabajaba y jamás aflojaba”, afirmó.

Además destacó la generosidad que la caracterizaba. Relató que incluso cuando ganó títulos mundiales y recibió premios económicos muy inferiores a los de los hombres, compartía el dinero con todo su equipo porque consideraba que los logros eran colectivos.

El mensaje que sigue vigente

Consultado sobre qué diría Alejandra al ver las muestras de cariño que continúan llegando desde distintos puntos del país, Jesús no dudó.

“Diría lo mismo de siempre: ‘Si yo pude, vos podés’. Ese era su mensaje. Que la gente persiga sus sueños y no se rinda”, aseguró.

Según explicó, la ex campeona jamás se sintió superior a nadie y siempre intentó transmitir que cualquier persona podía alcanzar sus objetivos con esfuerzo y perseverancia.

El monumento que busca mantener vivo su legado

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando se abordó el proyecto para construir un monumento en homenaje a Oliveras en Villa Cañás.

Jesús confirmó que acompaña activamente la iniciativa y que se encuentra colaborando en la recolección de materiales de bronce para concretar la obra, que tendrá dimensiones monumentales y buscará convertirse en un punto de referencia para quienes quieran recordar a la boxeadora.

Además, adelantó que la estatua contará con un código QR interactivo. Quienes lo escaneen podrán acceder a imágenes de sus peleas más recordadas, videos de sus nocauts, frases motivacionales, acciones solidarias realizadas durante la pandemia y distintos momentos de su trayectoria deportiva y personal.

“El que escanee ese código no solo va a ver una estatua. Va a conocer quién fue la Locomotora Oliveras y todo lo que dejó”, explicó.

Un recuerdo que permanece

Hacia el final de la entrevista, Jesús habló desde la emoción sobre el vacío que dejó la partida de su hermana.

Reconoció que los encuentros familiares ya no son los mismos y que hay ausencias imposibles de reemplazar. Sin embargo, aseguró que recordar sus enseñanzas y compartir sus historias es una manera de mantener viva su presencia.

“Hablar de ella me hace bien. Es una forma de recordar su fuerza, todo lo que logró y todo lo que nos enseñó”, concluyó.