La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, se refirió este martes en Rafaela a la captura de Andrés Raúl “Plin” Acosta, uno de los delincuentes más buscados de la provincia y sobre quien pesaba un pedido de recompensa de 25 millones de pesos.

Acosta, de 27 años y oriundo de San José del Rincón, fue detenido durante la madrugada del lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El operativo estuvo a cargo de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) de Santa Fe, con la colaboración de otras fuerzas de seguridad.

El hombre permanecía prófugo y tenía pedidos de captura vigentes por causas relacionadas con asociación ilícita y tenencia de armas de fuego.

Durante la conferencia de prensa, Coudannes señaló que la detención es resultado de una política de seguridad sostenida por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Además, indicó que en los últimos 23 meses fueron capturados 17 prófugos que contaban con recompensas y pedidos de búsqueda de similares características.

La funcionaria también remarcó la reducción de los homicidios en la provincia. Según explicó, en lo que va de 2026 se registraron 61 casos, mientras que en el mismo período de 2023 la cifra superaba los 200 hechos.

Más cobertura del sistema 911

En otro tramo de la conferencia, la vocera anunció la ampliación del sistema de emergencias 911 a 113 nuevas localidades santafesinas distribuidas en ocho departamentos.

Con esta incorporación, la cobertura alcanzará al 89,7 % de la población provincial, superando los tres millones de habitantes. Coudannes explicó que el avance fue posible gracias a inversiones en infraestructura tecnológica y la instalación de nuevas antenas.

Además de intervenir ante delitos, el sistema permite atender emergencias médicas, incendios y realizar denuncias sin necesidad de acudir personalmente a una dependencia policial, facilitando la atención y optimizando recursos para tareas preventivas.

Finalmente, la funcionaria sostuvo que los resultados obtenidos responden a una estrategia basada en inversión, planificación y presencia territorial, y aseguró que el fortalecimiento de la seguridad seguirá siendo una prioridad para el Gobierno provincial.