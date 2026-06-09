La Región Centro presentó ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación una propuesta para implementar un esquema diferencial de vacunación contra la fiebre aftosa en vacas lecheras. La iniciativa fue desarrollada de manera conjunta por los gobiernos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

El planteo consiste en aplicar la vacuna durante el período de secado o presecado de los animales, es decir, cuando las vacas no se encuentran en producción. Según explicaron los equipos técnicos de las tres provincias, esta medida permitiría evitar la disminución transitoria de litros de leche que suele registrarse cuando la inmunización se realiza durante la etapa de lactancia.

Capturaron en Buenos Aires a “Plin” Acosta

Desde la Región Centro señalaron que la vacunación genera una respuesta inmunológica que aumenta la demanda energética de los animales. Además, el desarrollo de anticuerpos protectores puede extenderse por unos quince días después de la aplicación, período en el que también puede verse afectada la eficiencia productiva de los tambos.

En este marco, la propuesta apunta a mantener los mismos estándares sanitarios exigidos por los programas nacionales de control y erradicación de la fiebre aftosa, pero reduciendo el impacto económico sobre los productores lecheros.

El esquema tendría carácter voluntario, permitiendo que cada establecimiento decida adherir o continuar con el sistema actual. De esta manera, se busca ofrecer una alternativa que combine sanidad animal, eficiencia productiva y sostenibilidad económica.

La iniciativa fue respaldada por los ministros Gustavo Puccini, de Santa Fe; Sergio Busso, de Córdoba; y Guillermo Bernaudo, de Entre Ríos, quienes destacaron el trabajo conjunto realizado entre las tres provincias para fortalecer la competitividad de una de las principales actividades productivas de la región.

Además, el proyecto se integra a una agenda más amplia de la Región Centro orientada a mejorar la competitividad agroindustrial, la infraestructura, la conectividad y el desarrollo de las economías regionales.