Durante AgroActiva 2026, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe desarrolló una amplia agenda orientada a fortalecer el empleo de calidad, impulsar la innovación y acompañar los cambios que atraviesa el mercado laboral.



Las actividades estuvieron enfocadas en la formación vinculada a nuevas tecnologías, inteligencia artificial y reconversión laboral, promoviendo la articulación entre el sector público y privado para generar más oportunidades de empleo y mejorar la competitividad de las empresas santafesinas.

En ese marco, el secretario de Empleo y Desarrollo Emprendedor, Hernán Franco, destacó que la muestra permitió consolidar políticas públicas orientadas a responder a los desafíos actuales del trabajo. Además, remarcó la importancia de impulsar la innovación tecnológica sin descuidar la generación de empleo decente en toda la provincia.

Uno de los momentos destacados fue la firma del Compromiso por la Innovación Laboral, una iniciativa destinada a intercambiar conocimientos, analizar el impacto de la automatización y anticipar los cambios que atraviesan distintos sectores productivos. El acuerdo contó con la participación de cámaras empresariales, centros económicos, parques industriales y entidades de diversas localidades santafesinas.

Por otra parte, junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), se realizó una jornada sobre buenas prácticas laborales en el sector agropecuario. Allí se abordaron temas relacionados con la protección del trabajo adolescente, las cadenas de suministro responsables y el fortalecimiento de estándares laborales.

Además, la Provincia renovó su compromiso para avanzar en la erradicación del trabajo infantil dentro de la cadena agropecuaria. La iniciativa forma parte de una política sostenida que incluye acciones de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti), inspecciones laborales, campañas de concientización y programas de protección para niños y adolescentes en todo el territorio santafesino.