Choque contra un guardarraíl en Ruta 33 y Chapuy

Un hombre de 73 años protagonizó un accidente con su vehículo en el acceso a Chapuy. Fue asistido por personal de emergencia y trasladado al hospital para su evaluación.
 
Regionales03/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Un accidente de tránsito se registró este martes por la noche en la intersección de la Ruta Nacional 33 y el acceso a Chapuy. El siniestro ocurrió alrededor de las 19.46 y fue protagonizado por un automóvil Fiat Punto de color azul.

Según informaron los servicios de emergencia, el vehículo era conducido por Celestino, de 73 años, quien por causas que se investigan perdió el control de la unidad y terminó impactando contra el guardarraíl ubicado sobre la mano ascendente de la calzada.
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Al arribar al lugar, los equipos de rescate realizaron una evaluación conjunta del conductor junto al personal médico del SIES. Tras la revisión, se dispuso su traslado al hospital de Venado Tuerto para una mejor valoración, aunque no fue necesario inmovilizarlo durante el procedimiento.

Además, como medida preventiva, los bomberos procedieron al corte del suministro eléctrico del vehículo para evitar riesgos adicionales.

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En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, personal del SIES, agentes de Tránsito, efectivos del 911 y Gendarmería Nacional.

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Firmat: encontraron un tobogán y un sillón en los canales

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El Municipio detectó elementos de gran tamaño obstruyendo desagües durante tareas de mantenimiento. Advierten sobre el riesgo de anegamientos ante lluvias intensas.
La Municipalidad de Firmat continúa realizando trabajos de limpieza y mantenimiento en los canales y desagües de la ciudad con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua, especialmente ante la llegada de precipitaciones de gran intensidad.
Sin embargo, durante los operativos más recientes, los trabajadores municipales se encontraron con una situación tan llamativa como preocupante. Entre los residuos retirados aparecieron objetos de gran tamaño, como un tobogán y un sillón, que estaban bloqueando parcialmente el paso del agua en distintos sectores de la red de drenaje.
Desde el gobierno local señalaron que este tipo de elementos representa un serio problema para el funcionamiento de los desagües, ya que puede provocar obstrucciones y aumentar el riesgo de anegamientos cuando se registran lluvias abundantes.
En este marco, las autoridades realizaron un llamado a la responsabilidad ciudadana y solicitaron a los vecinos evitar arrojar residuos en la vía pública, zanjas o canales. Además, recomendaron que, ante alertas meteorológicas, quienes ya hayan sacado sus bolsas de residuos las vuelvan a ingresar a sus domicilios hasta que finalice el evento climático.
Según indicaron, la colaboración de la comunidad resulta fundamental para mantener la infraestructura hídrica en condiciones y reducir el impacto que pueden generar las tormentas en distintos barrios de la ciudad.
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