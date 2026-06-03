Un accidente de tránsito se registró este martes por la noche en la intersección de la Ruta Nacional 33 y el acceso a Chapuy. El siniestro ocurrió alrededor de las 19.46 y fue protagonizado por un automóvil Fiat Punto de color azul.

Según informaron los servicios de emergencia, el vehículo era conducido por Celestino, de 73 años, quien por causas que se investigan perdió el control de la unidad y terminó impactando contra el guardarraíl ubicado sobre la mano ascendente de la calzada.



Al arribar al lugar, los equipos de rescate realizaron una evaluación conjunta del conductor junto al personal médico del SIES. Tras la revisión, se dispuso su traslado al hospital de Venado Tuerto para una mejor valoración, aunque no fue necesario inmovilizarlo durante el procedimiento.

Además, como medida preventiva, los bomberos procedieron al corte del suministro eléctrico del vehículo para evitar riesgos adicionales.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, personal del SIES, agentes de Tránsito, efectivos del 911 y Gendarmería Nacional.