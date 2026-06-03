El Gobierno de Diego de Alvear continúa desarrollando obras de infraestructura hídrica con el objetivo de fortalecer la protección de la localidad frente a eventuales contingencias climáticas. En esta oportunidad, se llevan adelante tareas de limpieza y mantenimiento en el canal de contención ubicado sobre calle Dr. Dupuy.

Los trabajos se realizan de manera conjunta con la Provincia de Santa Fe, que aporta maquinaria y asistencia técnica para la ejecución de las tareas. La intervención incluye la limpieza integral del cauce y el recambio de alcantarillas, con el propósito de optimizar el funcionamiento del sistema y mejorar la capacidad de drenaje ante precipitaciones intensas.



Este canal cumple una función fundamental para la comunidad, ya que recibe y conduce el agua proveniente de los campos que rodean el área urbana, evitando que el escurrimiento afecte a viviendas y sectores del pueblo.

Desde la gestión local destacaron que se trata de una obra estratégica que no recibía tareas de mantenimiento desde 2017. En ese sentido, remarcaron la importancia de avanzar en acciones preventivas frente a los desafíos climáticos que podrían presentarse en los próximos años, especialmente ante la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño.

Además, señalaron que estas intervenciones forman parte de una planificación destinada a resguardar a los vecinos y fortalecer la infraestructura local, apostando a la prevención como una herramienta clave para el desarrollo y la seguridad de la comunidad.