Avanza el proyecto de cloacas en Wheelwright con estudios de suelo para la futura planta
El proyecto para la construcción del sistema de cloacas en Wheelwright sumó una nueva etapa con la realización de estudios de suelo en el predio destinado a la futura planta de tratamiento de efluentes cloacales.
Los trabajos estuvieron a cargo de personal técnico de la Dirección Provincial de Vialidad y se llevaron adelante en el terreno que fue adquirido anteriormente a la familia Defelice.
Los análisis permitirán conocer las características y condiciones del suelo para completar la documentación técnica del proyecto y definir las obras necesarias para la instalación de la planta.
La futura infraestructura será una parte central del sistema cloacal de la localidad, ya que permitirá recibir y tratar los efluentes antes de su disposición final.
Desde la Comuna de Wheelwright informaron que los estudios forman parte de las tareas necesarias para continuar avanzando con el proyecto.