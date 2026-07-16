El proyecto para la construcción del sistema de cloacas en Wheelwright sumó una nueva etapa con la realización de estudios de suelo en el predio destinado a la futura planta de tratamiento de efluentes cloacales.

Los trabajos estuvieron a cargo de personal técnico de la Dirección Provincial de Vialidad y se llevaron adelante en el terreno que fue adquirido anteriormente a la familia Defelice.

Los análisis permitirán conocer las características y condiciones del suelo para completar la documentación técnica del proyecto y definir las obras necesarias para la instalación de la planta.

La futura infraestructura será una parte central del sistema cloacal de la localidad, ya que permitirá recibir y tratar los efluentes antes de su disposición final.

Desde la Comuna de Wheelwright informaron que los estudios forman parte de las tareas necesarias para continuar avanzando con el proyecto.