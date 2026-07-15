Un camión con acoplado que transportaba cereal volcó durante la madrugada de este miércoles sobre la Ruta Provincial 50, en el tramo que comunica Vedia con General Arenales.

El accidente se produjo alrededor de las 6, a la altura del kilómetro 595. El vehículo quedó atravesado sobre la cinta asfáltica y parte de la carga se derramó sobre la calzada, provocando la interrupción total del tránsito.

El transporte era conducido por un hombre oriundo de Intendente Alvear, provincia de La Pampa, quien no sufrió heridas como consecuencia del vuelco.

En el lugar trabajan efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Vedia, quienes realizan tareas para retirar el camión, limpiar el cereal derramado y restablecer la circulación.

Hasta el momento no se informaron las causas del accidente ni el horario estimado de reapertura de la ruta. Se recomienda evitar el sector y utilizar caminos alternativos hasta que finalicen los trabajos.