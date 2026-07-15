Ruta 50 cortada por el vuelco de un camión cerealero entre Vedia y General Arenales

El accidente ocurrió durante la madrugada de este miércoles, a la altura del kilómetro 595. El conductor resultó ileso, pero el vehículo y la carga derramada bloquearon la calzada.
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Un camión con acoplado que transportaba cereal volcó durante la madrugada de este miércoles sobre la Ruta Provincial 50, en el tramo que comunica Vedia con General Arenales.746743004_1392825403004431_70600220957716492_n

El accidente se produjo alrededor de las 6, a la altura del kilómetro 595. El vehículo quedó atravesado sobre la cinta asfáltica y parte de la carga se derramó sobre la calzada, provocando la interrupción total del tránsito.

El transporte era conducido por un hombre oriundo de Intendente Alvear, provincia de La Pampa, quien no sufrió heridas como consecuencia del vuelco.748359869_890344134128532_6331512105124183552_n

En el lugar trabajan efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Vedia, quienes realizan tareas para retirar el camión, limpiar el cereal derramado y restablecer la circulación.

Hasta el momento no se informaron las causas del accidente ni el horario estimado de reapertura de la ruta. Se recomienda evitar el sector y utilizar caminos alternativos hasta que finalicen los trabajos.

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