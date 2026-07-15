Comenzaron los trabajos para construir una nueva rotonda en la intersección de la ruta nacional 8 y la ruta provincial 4-S, uno de los principales accesos a Venado Tuerto.

Debido al avance de la obra, el cruce permanecerá cerrado al tránsito durante el desarrollo de las tareas. La intervención forma parte del proyecto de Circunvalación y tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en el sector.

Desde el Gobierno de Venado Tuerto informaron que las personas que circulen desde la ciudad hacia San Eduardo deberán utilizar un recorrido alternativo. El desvío previsto será por calle Patricio Boyle hasta Vuelta de Obligado.

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización preventiva instalada en la zona, reducir la velocidad y planificar los viajes con anticipación para evitar demoras.

La nueva rotonda busca optimizar el tránsito en un corredor utilizado diariamente por vehículos particulares, transporte de cargas y vecinos de las localidades cercanas.

La obra se integra al plan de infraestructura vial impulsado para mejorar la conectividad y brindar mayor seguridad en los ingresos a Venado Tuerto.