Comenzó la construcción de la rotonda en las rutas 8 y 4-S: modificaron el ingreso a Venado Tuerto

La intersección permanecerá cerrada mientras avancen los trabajos. Quienes circulen hacia San Eduardo deberán utilizar un recorrido alternativo por Patricio Boyle y Vuelta de Obligado.
Regionales15/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Comenzaron los trabajos para construir una nueva rotonda en la intersección de la ruta nacional 8 y la ruta provincial 4-S, uno de los principales accesos a Venado Tuerto.747160847_985019867874185_6714721691498556228_n

Debido al avance de la obra, el cruce permanecerá cerrado al tránsito durante el desarrollo de las tareas. La intervención forma parte del proyecto de Circunvalación y tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en el sector.748969945_895624696343748_108008601192136294_n

Desde el Gobierno de Venado Tuerto informaron que las personas que circulen desde la ciudad hacia San Eduardo deberán utilizar un recorrido alternativo. El desvío previsto será por calle Patricio Boyle hasta Vuelta de Obligado.746067486_1385457013471350_6275652875499586823_n

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización preventiva instalada en la zona, reducir la velocidad y planificar los viajes con anticipación para evitar demoras.747369732_2410286672790440_6591369427853245760_n

La nueva rotonda busca optimizar el tránsito en un corredor utilizado diariamente por vehículos particulares, transporte de cargas y vecinos de las localidades cercanas.

La obra se integra al plan de infraestructura vial impulsado para mejorar la conectividad y brindar mayor seguridad en los ingresos a Venado Tuerto.

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