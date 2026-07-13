Ante los pronósticos que anticipan un período de lluvias intensas asociado al fenómeno climático de El Niño, la Comuna de Elortondo puso en marcha un plan integral de prevención que combina obras de infraestructura con un trabajo articulado entre las distintas instituciones de la localidad.

La gestión encabezada por el presidente comunal Angelo Yocco lleva adelante tareas de limpieza y mantenimiento de desagües, alcantarillas y canales, tanto en el casco urbano como en la zona rural, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y disminuir el riesgo de anegamientos.

En paralelo, se reunió la Junta de Protección Civil para coordinar protocolos de actuación y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias. Del encuentro participaron representantes de las principales instituciones de la localidad y el director provincial de Protección Civil de la Zona Sur de Santa Fe, Pedro Obulgen, quien destacó la importancia de planificar antes de que ocurran situaciones críticas.

Uno de los principales acuerdos fue consolidar un esquema de trabajo conjunto entre Bomberos Voluntarios, el SAMCo, la Comisaría, la Comuna y demás organismos locales, con el fin de optimizar recursos y agilizar la respuesta frente a cualquier contingencia.

Además, se propuso centralizar los reclamos a través de un único número telefónico para distribuir las intervenciones según corresponda, evitando superposiciones y mejorando la organización de los operativos.

Como parte del plan preventivo, también se avanzará en la elaboración de un Plan de Contingencia para inundaciones y otras emergencias. El mismo incluirá información sobre personas con movilidad reducida, electrodependientes, vecinos de zonas rurales y otros grupos que requieran atención prioritaria, en coordinación con el área de Acción Social.

La iniciativa contempla además la conformación de una red comunitaria integrada por clubes, iglesias y otros espacios que puedan funcionar como centros de asistencia, junto con protocolos para el seguimiento de personas autoevacuadas y la definición de prioridades de intervención.

En materia de comunicación, las autoridades acordaron unificar la difusión de información oficial sobre alertas meteorológicas, recomendaciones preventivas y medidas de cuidado para mantener informada a toda la comunidad.

"Nos estamos preparando con tiempo porque entendemos que la prevención y el trabajo coordinado son fundamentales para cuidar a nuestra comunidad. Las obras que estamos realizando y la articulación con todas las instituciones nos permiten estar mejor preparados para responder ante cualquier situación que pueda presentarse", expresó el presidente comunal Angelo Yocco.