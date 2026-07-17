Elortondo vivió una tarde de magia y juegos en el Anfiteatro

Familias, niños y emprendedores participaron de una nueva propuesta de la Agenda Cultural de vacaciones de invierno, con espectáculos, música y actividades recreativas.
Regionales17/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Anfiteatro de Elortondo fue escenario de una tarde recreativa destinada a toda la familia, en el marco de la Agenda Cultural organizada durante las vacaciones de invierno.747743951_1325221733123523_5902193614810451597_n748306838_1325222129790150_5469559315743545006_n748568030_1325222616456768_4075840107759859639_n

La jornada reunió a grandes y chicos alrededor de diferentes propuestas, entre ellas un espectáculo de magia, canciones, música, juegos y espacios para tomarse fotografías.

También hubo bicicletas locas, intercambio de figuritas y distintas actividades pensadas para que los niños pudieran compartir y divertirse durante el receso escolar.748254778_1325222769790086_8854951277227568961_n748071052_1325222716456758_1413146265676139813_n

De la propuesta participaron además emprendedores de la localidad, quienes acompañaron una jornada marcada por la concurrencia de familias y el disfrute de los más pequeños.749330054_1325222483123448_8321581994822842282_n

Desde la organización agradecieron a los vecinos, emprendedores y niños que participaron de la actividad y destacaron el acompañamiento recibido en cada una de las propuestas culturales desarrolladas durante las vacaciones de invierno.

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