El Anfiteatro de Elortondo fue escenario de una tarde recreativa destinada a toda la familia, en el marco de la Agenda Cultural organizada durante las vacaciones de invierno.

La jornada reunió a grandes y chicos alrededor de diferentes propuestas, entre ellas un espectáculo de magia, canciones, música, juegos y espacios para tomarse fotografías.

También hubo bicicletas locas, intercambio de figuritas y distintas actividades pensadas para que los niños pudieran compartir y divertirse durante el receso escolar.

De la propuesta participaron además emprendedores de la localidad, quienes acompañaron una jornada marcada por la concurrencia de familias y el disfrute de los más pequeños.

Desde la organización agradecieron a los vecinos, emprendedores y niños que participaron de la actividad y destacaron el acompañamiento recibido en cada una de las propuestas culturales desarrolladas durante las vacaciones de invierno.