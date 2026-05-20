Argentina volvió a encender las alertas sanitarias por el aumento de casos de hepatitis A luego de que el último Boletín Epidemiológico Nacional confirmara 34 contagios en distintas provincias del país. La cifra ubica al país en una situación de alerta epidemiológica si se compara con los registros de los últimos cinco años.

Los casos confirmados se distribuyen en varias jurisdicciones. La mayor cantidad se detectó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 12 casos, seguida por Salta con siete y la provincia de Buenos Aires con cinco. También se notificaron casos en Santa Fe, Córdoba, Chaco y Río Negro.

Según los datos oficiales, el 75% de los contagios corresponde a personas de entre 20 y 39 años. Además, las autoridades sanitarias señalaron que existe una baja incidencia en menores de 20 años, grupo en el que se registraron apenas tres casos durante el año.

Los especialistas indicaron que actualmente se observa una dinámica de transmisión mixta. Algunos pacientes presentaron antecedentes de viaje, mientras que otros están vinculados a cadenas locales de contagio. La enfermedad se transmite principalmente por vía fecal-oral, a través del consumo de agua o alimentos contaminados o por contacto directo entre personas.

En este contexto, las autoridades remarcaron la importancia de sostener y reforzar la vacunación. Desde la incorporación de la vacuna al Calendario Nacional en 2005, la incidencia de la enfermedad disminuyó de manera considerable, aunque los brotes recientes muestran que el virus continúa representando un desafío sanitario.

Además, desde abril comenzó a detectarse una desaceleración en el ritmo de vacunación respecto de las metas previstas para este año, por lo que se insistió en fortalecer las estrategias de inmunización y recuperación de esquemas atrasados para evitar nuevos brotes.