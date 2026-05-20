Confirmaron tres nuevos casos de hantavirus
El Ministerio de Salud de la Nación informó que se identificaron tres nuevos casos de hantavirus en Argentina durante la semana epidemiológica 17. Los contagios corresponden a las provincias de Río Negro, Jujuy y Chubut.
De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, la temporada 2025-2026, que comenzó en la semana epidemiológica 27 de 2025 y se extiende hasta la semana 17 de 2026, ya acumula 105 casos confirmados.
La región Centro continúa concentrando la mayor cantidad de contagios, con el 52% del total. Sin embargo, la tasa de incidencia más alta se registra en el NOA, con 0,60 casos cada 100.000 habitantes y 37 confirmaciones.
Por otro lado, el informe actualizó la situación del brote detectado en el crucero MV Hondius. Hasta el 13 de mayo se registraron 11 casos vinculados: 8 confirmados, todos de cepa Andes, 2 probables y 1 inconcluso.
Las autoridades sanitarias indicaron que la evidencia disponible sugiere que el primer caso habría adquirido la infección en tierra antes de embarcar. Luego, la transmisión a bordo se habría producido de persona a persona.
En este marco, equipos técnicos del Ministerio de Salud continúan investigando el origen del brote y las posibles circunstancias de exposición, junto a autoridades provinciales y organismos especializados.
Además, personal del INEI-ANLIS Malbrán viajó a Tierra del Fuego para relevar la presencia de reservorios y del virus Andes en los lugares que habrían sido visitados por el caso inicial.