El Ministerio de Salud de la Nación informó que se identificaron tres nuevos casos de hantavirus en Argentina durante la semana epidemiológica 17. Los contagios corresponden a las provincias de Río Negro, Jujuy y Chubut.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, la temporada 2025-2026, que comenzó en la semana epidemiológica 27 de 2025 y se extiende hasta la semana 17 de 2026, ya acumula 105 casos confirmados.

La región Centro continúa concentrando la mayor cantidad de contagios, con el 52% del total. Sin embargo, la tasa de incidencia más alta se registra en el NOA, con 0,60 casos cada 100.000 habitantes y 37 confirmaciones.

Por otro lado, el informe actualizó la situación del brote detectado en el crucero MV Hondius. Hasta el 13 de mayo se registraron 11 casos vinculados: 8 confirmados, todos de cepa Andes, 2 probables y 1 inconcluso.

Las autoridades sanitarias indicaron que la evidencia disponible sugiere que el primer caso habría adquirido la infección en tierra antes de embarcar. Luego, la transmisión a bordo se habría producido de persona a persona.

En este marco, equipos técnicos del Ministerio de Salud continúan investigando el origen del brote y las posibles circunstancias de exposición, junto a autoridades provinciales y organismos especializados.

Además, personal del INEI-ANLIS Malbrán viajó a Tierra del Fuego para relevar la presencia de reservorios y del virus Andes en los lugares que habrían sido visitados por el caso inicial.