Ayuda Escolar Anual: ANSES recordó que hay tiempo hasta el 31 de diciembre para presentar el certificado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que los beneficiarios de la Ayuda Escolar Anual tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el Certificado Escolar correspondiente al ciclo lectivo vigente y acceder al beneficio, que actualmente es de $85.000.

La prestación se paga una vez por año y está destinada a acompañar a las familias en los gastos relacionados con la educación, como la compra de útiles, guardapolvos, uniformes y otros materiales escolares.

El trámite debe realizarse todos los años, incluso si el beneficio fue depositado automáticamente en marzo. La presentación del certificado es obligatoria para acreditar la asistencia escolar y mantener el acceso a la ayuda.

Para completar el trámite, los titulares deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí deberán seleccionar la opción "Hijos" y luego "Presentar un Certificado Escolar".

Desde la plataforma podrán generar el formulario, imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea firmado por las autoridades. Una vez completado, deberán sacar una foto legible del documento y subirla nuevamente a Mi ANSES.

El organismo advirtió que quienes no presenten la documentación antes del 31 de diciembre podrían perder futuras liquidaciones vinculadas con la Ayuda Escolar Anual.

Además, quienes no hayan recibido el pago automático en marzo y completen el trámite posteriormente cobrarán el beneficio dentro de los 60 días posteriores a la validación de la documentación.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar?

El beneficio está destinado a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Titulares de la AUH por Hijo con Discapacidad.

Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo.

Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.

En el caso de hijos sin discapacidad, corresponde para niños y adolescentes de entre 45 días y 17 años que asistan a establecimientos educativos oficiales. Para hijos con discapacidad no existe límite de edad y también se contempla la asistencia a escuelas especiales, centros de rehabilitación, talleres protegidos, formación laboral o el acompañamiento de maestros particulares matriculados.