Polémica en el Mundial: Mbappé golpeó a un jugador de Paraguay en una acción que no mostró la TV

Francia eliminó a Paraguay del Mundial 2026 tras imponerse por 1-0 en los octavos de final, pero una acción ocurrida durante el encuentro generó polémica después del partido.

El protagonista fue Kylian Mbappé, autor del único gol del encuentro mediante un penal. Durante una pausa de hidratación, el delantero francés protagonizó un incidente con un futbolista paraguayo que no fue mostrado por la transmisión televisiva.

La situación quedó registrada en un video difundido posteriormente en redes sociales. En las imágenes se observa a Mbappé cruzando el campo mientras los jugadores se dirigían hacia los bancos de suplentes y terminar impactando contra un rival, que cayó al suelo.

La acción provocó la reacción inmediata de varios jugadores de Paraguay, quienes se acercaron para reclamarle al atacante francés. El episodio se sumó a otros cruces y discusiones registrados durante un partido marcado por la intensidad y la fricción.

Después de la clasificación, Mbappé habló sobre el desarrollo del encuentro y destacó la capacidad de Francia para adaptarse a un partido disputado.

“Sabíamos que iba a ser un partido así. Pero pienso que hoy fue muy bueno el partido que hicimos y la manera en la que lo jugamos”, expresó.

Luego agregó: “Ellos pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a hacer lindas jugadas, pero nosotros también sabemos jugar el fútbol sucio, el fútbol de lucha, y hoy lo hicimos”.

El delantero también se refirió al planteo paraguayo y sostuvo que cada seleccionado utiliza sus propias herramientas para intentar ganar.

Con el triunfo por 1-0, Francia avanzó a la siguiente instancia del Mundial, mientras que Paraguay quedó eliminado después de un encuentro cerrado que terminó rodeado de polémica.