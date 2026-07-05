Encontraron muerto y semienterrado a un joven que era buscado en Santa Fe

La búsqueda de Gastón Daniel Montenegro terminó con un trágico desenlace. El joven de 25 años, que permanecía desaparecido desde hacía una semana, fue encontrado muerto este sábado por la mañana en una zona rural de Serodino, provincia de Santa Fe.

Según la información conocida hasta el momento, el cuerpo estaba semienterrado en un descampado. Tras el hallazgo, la investigación se concentra en reconstruir los movimientos de Montenegro desde la última vez que fue visto con vida y determinar cómo ocurrió el crimen.

La desaparición había generado preocupación entre sus familiares. De acuerdo con su testimonio, existiría una filmación en la que presuntamente se observaría a dos hombres armados obligando al joven a subir a un automóvil. Ese dato forma parte de la investigación y no fue confirmado oficialmente.

En el marco de las actuaciones judiciales, días antes del hallazgo se realizaron varios allanamientos que terminaron con cuatro personas detenidas en una causa vinculada a la venta de drogas.

Ahora, los investigadores buscan determinar si alguno de los detenidos tuvo participación en la muerte de Montenegro o si existe alguna conexión entre ambas investigaciones.

Las pericias continúan para establecer la causa de la muerte, reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los responsables del crimen.