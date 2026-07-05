Colapinto estalló contra Gasly tras una peligrosa maniobra en Silverstone

Franco Colapinto protagonizó un momento de fuerte tensión con su compañero Pierre Gasly durante el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, disputado en el circuito de Silverstone.

El incidente ocurrió en la largada, cuando ambos pilotos de Alpine se rozaron durante una maniobra que estuvo cerca de terminar en un choque. Inmediatamente después, el argentino expresó su malestar a través de la radio del equipo.

“¿Qué c*** está haciendo Pierre?”, preguntó Colapinto, visiblemente molesto. Segundos después agregó: “Me cerró”.

Desde el equipo intentaron bajar la tensión y le pidieron al piloto argentino que volviera a concentrarse en la carrera. Sin embargo, Colapinto insistió en que Gasly había realizado un movimiento durante la frenada.

“Casi chocamos. Es inaceptable”, sostuvo el argentino en otro de los intercambios radiales difundidos durante la transmisión.

Tras el episodio, Colapinto continuó avanzando en la carrera. Había largado desde el puesto 19 y finalmente cruzó la bandera a cuadros en la novena posición, sumando puntos para el campeonato.

Gasly, en tanto, terminó décimo, inmediatamente detrás de su compañero de equipo.

La situación dejó expuesta la tensión entre los dos pilotos de Alpine después de una maniobra que pudo haber comprometido la carrera de ambos. El equipo no profundizó públicamente sobre el episodio durante la competencia y pidió a Colapinto concentrarse en continuar avanzando posiciones.