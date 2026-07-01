Aumentan las tarifas de gas en todo el país y la electricidad en el AMBA desde este miércoles

A partir de este miércoles 1 de julio comenzaron a regir los nuevos cuadros tarifarios para los servicios de gas y electricidad, luego de la autorización de la Secretaría de Energía de la Nación.

En el caso del gas natural, el incremento promedio será del 3% para los usuarios de todo el país. Para la electricidad, el ajuste será del 1,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que en el resto de las provincias las subas dependerán de las resoluciones que adopte cada empresa distribuidora y los organismos reguladores locales.

Junto con la actualización de las tarifas, el Gobierno decidió mantener durante julio el 25% adicional de bonificación para el servicio de gas. Además, incrementó el beneficio extra para la tarifa eléctrica, que pasó del 11,97% al 16,59%.

Desde la Secretaría de Energía señalaron que estas medidas buscan proteger a los usuarios de menores ingresos durante el invierno, cuando el consumo de energía suele incrementarse por las bajas temperaturas.

El aumento del gas se ubica por encima de la inflación proyectada para julio, estimada por debajo del 2%, mientras que el ajuste en la tarifa eléctrica para el AMBA queda por debajo de esa previsión.

Con este nuevo esquema, julio comienza con una actualización en los servicios públicos que se suma a otros incrementos previstos para el mes, en un contexto de continuidad de la política de recomposición tarifaria impulsada por el Gobierno nacional.