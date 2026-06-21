Las tarifas eléctricas en el Área Metropolitana de Buenos Aires registraron incrementos de entre el 29% y el 34% nominal durante el primer año de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) 2025-2030. Sin embargo, un informe del Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales (IAETES) advirtió que, en algunos casos, los aumentos acumulados en los últimos dos años llegaron a multiplicarse por diez mientras persisten problemas en la prestación del servicio.

El análisis se centró en las dos principales distribuidoras del AMBA: EDENOR y EDESUR. Según los datos relevados, ambas compañías aplicaron incrementos por encima de la inflación registrada en el mismo período, estimada en torno al 29%.

No obstante, el desempeño de las empresas fue diferente. Mientras EDENOR logró cumplir con los parámetros regulatorios establecidos por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), EDESUR presentó un deterioro en los indicadores de calidad del servicio y no alcanzó los objetivos fijados en 23 de los 24 partidos y comunas de su área de concesión.

El informe evaluó la frecuencia y duración de los cortes de energía mediante los indicadores SAIFI y SAIDI. En el caso de EDENOR, los resultados se ubicaron por debajo de los límites exigidos. En cambio, EDESUR registró niveles muy superiores a los permitidos, con más interrupciones y mayor tiempo sin suministro para los usuarios.

Desde IAETES señalaron que la situación de EDESUR refleja una problemática estructural. Según el estudio, la distribuidora comenzó el nuevo período tarifario con indicadores deficientes y, lejos de mejorar, empeoró respecto de los registros del semestre anterior.

Además, el trabajo advirtió sobre las diferencias generadas por el esquema de segmentación tarifaria. Los usuarios de menores ingresos agrupados en la categoría N2 registraron aumentos del 80,8% en el costo efectivo de la energía, mientras que los hogares N3 tuvieron subas considerablemente menores.

El informe también cuestionó el mecanismo de subsidios vigente, al considerar que el beneficio económico aumenta en función del consumo eléctrico, lo que podría favorecer a quienes consumen más energía y no necesariamente a quienes presentan mayores necesidades económicas.

Entre las zonas más afectadas por los cortes aparecen municipios del segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense. San Vicente registró la mayor frecuencia de interrupciones, con un promedio de más de 22 cortes por usuario durante el semestre, mientras que Cañuelas presentó la mayor duración acumulada de los cortes, superando las 38 horas.

Los especialistas concluyeron que los incumplimientos se concentran en sectores con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica, lo que podría evidenciar una histórica falta de inversión en las redes de distribución de esas áreas.