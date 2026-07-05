Combustibles: descuentos de hasta el 30% y reintegros de $25.000 durante julio

Petroleras, bancos y billeteras virtuales mantienen promociones para cargar nafta y gasoil durante julio. Los beneficios varían según el medio de pago, el día de la semana y el tipo de cliente.
Economía05/07/2026Angelina Antonioli VidalAngelina Antonioli Vidal

Durante julio de 2026, las principales compañías de combustibles mantienen promociones que permiten acceder a descuentos de hasta el 30% y reintegros que, en determinados casos, llegan a los $25.000.

Los beneficios alcanzan a estaciones de YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy, aunque las condiciones cambian según la petrolera, el banco, la tarjeta utilizada, la aplicación de pago y el segmento de cada cliente.

En YPF, una de las alternativas es la carga nocturna: quienes utilicen la aplicación oficial entre las 0 y las 6 pueden obtener un 6% de descuento sin tope de reintegro. Además, el sistema de autodespacho ofrece un 3% diario y puede combinarse con el beneficio nocturno.

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Los socios del ACA, en tanto, tienen un 5% de descuento en estaciones adheridas, con un límite mensual de $18.000.

A estas opciones se suman los acuerdos bancarios. Banco Nación ofrece un 20% los viernes mediante MODO BNA+, con un tope mensual de $10.000. Banco Macro dispone de beneficios de entre el 20% y el 30% para determinados segmentos de clientes, con reintegros que pueden llegar hasta los $25.000.

También hay promociones de Banco Patagonia, Credicoop, Banco Ciudad, Santander, Brubank e ICBC, entre otras entidades. En todos los casos es necesario revisar las condiciones particulares antes de realizar la carga.

Shell ofrece un 10% de descuento los miércoles en combustibles V-Power, con un tope semanal de $4.000. También mantiene acuerdos con programas de fidelización y bancos, con descuentos que pueden llegar al 25%, según el segmento del cliente.

Por su parte, Axion Energy concentra parte de sus promociones en los lunes y viernes, con un 10% de descuento para la línea Quantium. Además, sus acuerdos con bancos permiten alcanzar beneficios de hasta el 30% en determinados casos.

Puma Energy sumó una promoción junto a Personal Pay para los sábados de julio y agosto. Los usuarios de Puma Pris que paguen con Visa Personal Pay pueden acceder a un 10% de descuento en combustibles Súper, Premium e Ion Diesel, con un tope de $4.000 por operación y un máximo de dos cargas mensuales.

Para los conductores del sur de Santa Fe, la recomendación es revisar antes de cargar qué promociones están disponibles en cada estación y verificar los topes de reintegro, ya que combinar el día de carga con el medio de pago adecuado puede representar un ahorro significativo.

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