Con el riesgo país en mínimos de ocho años, el Gobierno presenta su plan financiero para 2026 y 2027

El Gobierno nacional presentará este lunes su programa financiero para 2026 y 2027, en un escenario marcado por la fuerte caída del riesgo país, que llegó a los 415 puntos y alcanzó su nivel más bajo de los últimos ocho años.

El indicador registró una baja de 78 puntos desde fines de mayo y acumula un descenso de 156 unidades en lo que va del año. Esta mejora permitiría a la Argentina evaluar un eventual regreso al mercado internacional de deuda con tasas de un dígito.

Sin embargo, la estrategia oficial no contempla, por el momento, una nueva emisión de bonos bajo legislación extranjera. Desde el equipo económico señalaron que existen otras fuentes de financiamiento que actualmente resultan más económicas para el Tesoro.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, explicó que el programa tiene diferentes alternativas disponibles, aunque algunas no serán incluidas inicialmente.

“Es un programa financiero que tiene opcionalidad: hay fuentes de financiamiento alternativas que van a terminar siendo una opción y que no las estamos suponiendo en el programa financiero. Pero que podrían estar eventualmente, y eso nos permite ganar opcionalidad: usarlas eventualmente si las necesitamos y las condiciones están. Lo bueno es que lo podemos cerrar sin usarlas”, sostuvo.

Por su parte, Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el objetivo es conseguir recursos al menor costo posible.

“No estamos obligados a emitir bonos bajo ley extranjera. Nosotros tenemos la obligación de financiar al Tesoro a la tasa más baja posible”, indicó.

Expectativa en los mercados

La presentación del programa financiero es seguida con atención por los inversores. Uno de los principales puntos de interés será conocer cómo el Gobierno planea afrontar los compromisos externos durante los próximos 18 meses.

Analistas de Puente consideraron que la presentación de las fuentes de financiamiento podría reducir las dudas sobre la capacidad de pago y favorecer una nueva baja en los rendimientos de la deuda argentina.

La reciente reducción del riesgo país también estuvo acompañada por una mejora en la calificación de la deuda soberana. Fitch Ratings elevó en mayo la nota de Argentina de CCC+ a B-, mientras que S&P Global Ratings tomó una decisión similar un mes después.

Según un informe de GMA Capital, la coincidencia de dos de las principales calificadoras en la categoría B- amplió el universo de potenciales compradores de títulos argentinos, ya que determinados fondos institucionales quedaron habilitados para incorporar esos activos a sus carteras.

En paralelo, empresas y provincias aprovecharon la mejora de las condiciones financieras. De acuerdo con GMA Capital, desde las elecciones legislativas se realizaron emisiones por US$11.900 millones en los mercados internacionales.

El Gobierno, mientras tanto, mantiene una estrategia cautelosa y apuesta a una posible baja adicional del riesgo país antes de evaluar un regreso pleno al financiamiento internacional. Algunos analistas consideran que todavía existe margen para una reducción del indicador, aunque estiman que el descenso podría ser limitado.