La tasa de desocupación en Argentina alcanzó el 7,8% durante el primer trimestre de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador mostró una leve baja de 0,1 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025, aunque registró un incremento de 0,3 puntos en comparación con el último trimestre del año pasado.

De acuerdo con el organismo, unas 1,72 millones de personas se encontraban sin empleo al cierre del período analizado. Esto representa un aumento de más de 81.000 desocupados respecto al trimestre anterior y de más de 15.000 en relación con el primer trimestre de 2025.

La aparente contradicción entre una tasa que baja y una cantidad de desempleados que aumenta se explica por el crecimiento de la población económicamente activa, es decir, la cantidad de personas que buscan trabajo o están ocupadas. Mientras más argentinos se incorporan al mercado laboral, el porcentaje puede mantenerse estable o incluso bajar aunque haya más personas sin empleo.

El informe también reflejó una situación compleja en otros indicadores laborales. La subocupación alcanzó el 11,1%, con un incremento de 1,1 puntos porcentuales interanual, mientras que la informalidad laboral llegó al 44,2%, dos puntos por encima del nivel registrado un año atrás.

En términos de empleo, durante el primer trimestre se perdieron cerca de 30.000 puestos de trabajo respecto de los últimos tres meses de 2025. Sin embargo, la comparación interanual muestra un crecimiento de más de 370.000 empleos.

Los sectores más afectados por la desocupación fueron el comercio, la construcción, la industria manufacturera y el empleo doméstico. Además, el desempleo tuvo mayor incidencia entre los jóvenes menores de 29 años, tanto mujeres como varones.

Por otra parte, en los aglomerados urbanos de menos de 500.000 habitantes, la desocupación se ubicó en 5,7%, registrando un aumento de 0,7 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

Los datos del Indec muestran que, si bien el mercado laboral mantiene cierta estabilidad en los niveles generales de empleo y actividad, persisten desafíos vinculados a la calidad del trabajo, el crecimiento de la informalidad y las dificultades de inserción laboral para los sectores más jóvenes.