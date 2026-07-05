Incendio fatal en La Plata: una mujer murió y un hombre está en grave estado

Una vivienda fue afectada por un intenso incendio durante la tarde de este domingo. Bomberos rescataron a un hombre con heridas de extrema gravedad y encontraron el cuerpo de una mujer que todavía no fue identificada.

Una mujer murió y un hombre permanece internado con pronóstico reservado tras un incendio registrado este domingo en una vivienda de la ciudad de La Plata.

Domicilio afectado

El siniestro ocurrió en una casa ubicada sobre calle 2, entre 71 y 72, a pocos metros del Hospital San Martín. La emergencia comenzó a movilizar a los equipos de seguridad y rescate luego de un llamado al 911 que alertó sobre una densa columna de humo y llamas que salían del inmueble.

Personal del Comando de Patrullas y efectivos de la comisaría de la zona llegaron al lugar y constataron la magnitud del incendio. Poco después, una dotación del Cuartel Central de Bomberos de La Plata ingresó a la vivienda para buscar posibles víctimas.

Durante el operativo, los bomberos lograron rescatar a David Massuchesi, quien recibió las primeras atenciones del SAME y fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín.

Según las primeras informaciones, el hombre sufrió lesiones de extrema gravedad y permanece internado con pronóstico reservado y riesgo de vida.

En una de las habitaciones afectadas por el fuego, los equipos de emergencia encontraron el cuerpo sin vida de una mujer. Hasta el momento, su identidad no fue confirmada.

Las llamas fueron controladas y comenzaron las pericias para establecer cómo se inició el incendio. En el lugar trabajan especialistas de la Policía Científica y de la Dirección de Bomberos.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 12 del Departamento Judicial de La Plata, que ordenó las primeras medidas para determinar las causas del siniestro e identificar a la víctima fatal.