Se disfrazaron de recolectores para robar una veterinaria y fueron detenidos

Tres hombres de 22, 30 y 46 años fueron detenidos luego de robar una veterinaria ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Según la información policial, los sospechosos utilizaron vestimenta y elementos vinculados a recolectores de residuos para pasar desapercibidos.

El hecho ocurrió en un comercio situado en Echeverría al 1500. Tras recibir una alerta por el robo, efectivos policiales llegaron al lugar y observaron a los sospechosos cuando intentaban escapar a pie.

Al momento de la detención, llevaban bolsas de residuos, tarjetas de presentación relacionadas con tareas de limpieza y tres teléfonos celulares, elementos que fueron secuestrados por orden judicial.

De acuerdo con el relato del propietario de la veterinaria, los delincuentes ingresaron al comercio, lo amenazaron y realizaron transferencias bancarias por un total de 120 mil pesos antes de intentar escapar.

La investigación determinó que dos de los detenidos cuentan con un amplio historial delictivo. El hombre de 46 años registra 17 causas y una condena vigente por hurto, mientras que el sospechoso de 30 años acumula 14 ingresos al sistema penal por diferentes delitos.

Además, ambos habían sido demorados durante 2025 en una causa vinculada con la extorsión a conductores para permitirles estacionar vehículos.

La Fiscalía de los Barrios Saavedra-Núñez, a cargo de José María Campagnoli, dispuso la detención de los tres sospechosos y el secuestro de los elementos encontrados durante el procedimiento.