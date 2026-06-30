Las autoridades sanitarias descartaron un caso sospechoso de enfermedad por virus del Ébola (EVE) en Argentina, luego de que los estudios realizados por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS Malbrán arrojaran resultados negativos.

La información fue confirmada a través del Boletín Epidemiológico Nacional, donde se detalla que el caso había sido notificado el pasado 23 de junio por la Gerencia de Epidemiología de la Ciudad de Buenos Aires al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).

La paciente es una mujer argentina mayor de 60 años que llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el 22 de junio procedente de San Pablo, Brasil. Ese mismo día comenzó a presentar síntomas como fiebre, diarrea, cefalea y confusión.

Durante la investigación epidemiológica, la mujer informó que había viajado entre el 8 y el 22 de junio a Uganda, donde visitó los parques nacionales de Bwindi y Kibale. Debido a ese antecedente y al cuadro clínico, fue aislada preventivamente mientras se realizaban estudios para descartar tanto Ébola como paludismo.

Las muestras fueron analizadas mediante pruebas de RT-PCR en tiempo real para detectar virus Bundibugyo y otros filovirus, además de estudios específicos para paludismo. Todos los resultados fueron negativos, tanto en la primera como en la segunda muestra analizada.

Como parte del protocolo diagnóstico, también se realizaron estudios para descartar otras enfermedades. Un panel molecular sobre líquido cefalorraquídeo descartó meningitis y encefalitis, mientras que un análisis gastrointestinal detectó la presencia de Escherichia coli enteropatógena (EPEC), una bacteria que puede provocar cuadros de diarrea.

Además, los estudios realizados para detectar infección por rickettsias también resultaron negativos.

La paciente permanece internada con evolución clínica favorable y continúa bajo evaluación médica para establecer el diagnóstico definitivo de su enfermedad.

En paralelo, las autoridades sanitarias activaron el protocolo de seguimiento de contactos. Los contactos internacionales fueron notificados a través del Centro Nacional de Enlace de Argentina y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que los residentes en el país fueron monitoreados por las jurisdicciones correspondientes. Una vez descartada la presencia del virus del Ébola, el seguimiento epidemiológico fue suspendido.