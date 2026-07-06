El equipo económico nacional presentará este lunes la hoja de ruta financiera diseñada para afrontar los vencimientos de deuda hasta 2027. La exposición estará encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con su viceministro, José Luis Daza.

El programa incluirá el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las distintas fuentes de financiamiento que el Gobierno prevé utilizar para cumplir con sus compromisos.

Uno de los desafíos inmediatos será el pago de US$ 4.300 millones previsto para el próximo 9 de julio, correspondiente a compromisos con bonistas privados.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, había adelantado que el esquema busca garantizar el financiamiento para 2026 y 2027 mediante una combinación de herramientas, entre ellas operaciones REPO, licitaciones de deuda, colocaciones de bonos y acuerdos con organismos multilaterales.

Según explicó el funcionario, la estrategia apunta a generar un margen financiero durante 2026 que permita afrontar con mayor holgura los compromisos previstos para 2027.

Desde el equipo económico sostienen que el programa fue elaborado con supuestos conservadores respecto de nuevas colocaciones de deuda y que las necesidades de financiamiento estarían cubiertas para ambos años.

El Gobierno también busca reducir la dependencia de una eventual emisión de bonos bajo legislación extranjera. Furiase señaló que esa alternativa permanece disponible, aunque aclaró que no será utilizada si las tasas internacionales resultan desfavorables para el país.

Entre las herramientas utilizadas por Economía se encuentran dos bonos en dólares con vencimientos en 2027 y 2028, con un límite de colocación de hasta US$ 2.000 millones cada uno.

También forman parte del esquema los créditos y garantías de organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, destinados a facilitar operaciones de financiamiento con entidades privadas.

A esto se suma la ampliación de operaciones REPO hasta 2028, una medida que, según la estrategia oficial, permite distribuir los compromisos financieros y reducir la presión sobre los vencimientos del año electoral.

La presentación será seguida con atención por los mercados debido a su posible impacto sobre el riesgo país, el acceso al crédito y las expectativas económicas. Para los lectores del sur santafesino, el desarrollo del programa financiero nacional también resulta relevante por su relación con el costo del crédito, la inflación y el nivel general de actividad económica.