UEFA cuestionó a la FIFA por habilitar a Balogun: “Se cruzó una línea roja”

La UEFA expresó su rechazo a la decisión de la FIFA de dejar en suspenso la sanción contra el delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado durante el partido ante Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026.

La medida permitirá que el atacante de Estados Unidos esté disponible para el encuentro de octavos de final ante Bélgica, en el que ambas selecciones buscarán un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Balogun, una de las figuras del seleccionado estadounidense y autor de tres goles en el Mundial, había recibido la tarjeta roja por un pisotón considerado involuntario. En principio, debía cumplir una fecha de suspensión automática.

Sin embargo, la FIFA resolvió suspender la aplicación inmediata de la sanción y establecer un período de prueba de un año. La decisión fue tomada bajo el Artículo 27 de su Código Disciplinario.

La resolución generó una fuerte reacción de la UEFA. A través de un comunicado, el organismo europeo sostuvo que la decisión “cruzó una línea roja” y advirtió sobre las consecuencias que podría generar el precedente.

“El fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas que son la base de una competencia justa, honesta y transparente”, señaló la UEFA.

El organismo también cuestionó que se aplique una excepción durante el desarrollo de una competencia en la que otros futbolistas expulsados debieron cumplir sus respectivas sanciones.

“Cuando sus guardianes ya no garantizan la certeza de las reglas, la integridad del juego está en juego y la credibilidad de una competición se ve socavada”, expresó el comunicado.

Además, la UEFA consideró que situaciones similares podrían reclamar el mismo tratamiento durante el resto del Mundial y calificó la resolución como “sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

Con la sanción en suspenso, Balogun quedó habilitado para jugar el partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica, mientras continúa la polémica por una decisión disciplinaria que abrió un fuerte debate en el fútbol internacional.