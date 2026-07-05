Una avioneta cayó al East River en Nueva York y rescataron a sus ocho ocupantes

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia este domingo en el East River, en Nueva York, y sus ocho ocupantes fueron rescatados por los equipos de emergencia. De acuerdo con la información preliminar, algunas personas sufrieron heridas leves.

El incidente ocurrió en las inmediaciones del New York Skyport. Por causas que todavía son investigadas, la aeronave debió realizar una maniobra de emergencia y terminó en las aguas del río que separa Manhattan de Brooklyn.

Personal del Departamento de Bomberos acudió rápidamente al lugar junto con otras unidades de emergencia. Los rescatistas lograron evacuar a las ocho personas que, según los reportes oficiales difundidos hasta el momento, viajaban a bordo.

Sin embargo, algunas versiones señalaron que la aeronave podría haber transportado a diez personas. Este dato no fue confirmado oficialmente.

Tras el incidente, la avioneta permaneció a flote en posición vertical. Videos e imágenes difundidos en redes sociales mostraron a la aeronave inclinada hacia uno de sus laterales, con parte del ala izquierda dentro del agua.

Varias embarcaciones participaron del operativo de rescate, mientras un helicóptero sobrevoló la zona. Las autoridades trabajan ahora para determinar las causas que obligaron al piloto a realizar el aterrizaje de emergencia.