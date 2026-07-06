Cococcioni visitó Sancti Spiritu y destacó el trabajo preventivo en seguridad

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, visitó Sancti Spiritu, donde mantuvo una reunión de trabajo con el presidente comunal Cristian Vincenti y recorrió distintos espacios vinculados a la seguridad y la prevención en la localidad.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron las acciones que se desarrollan en materia de seguridad local, con especial atención en la prevención, el control urbano y la coordinación entre la Provincia y la comuna.

Uno de los puntos centrales de la agenda fue la visita al Centro de Monitoreo de Sancti Spiritu. Allí, Cococcioni conoció el funcionamiento del sistema y el trabajo que realiza el área de Control Urbano en la observación de situaciones en la vía pública y el acompañamiento de los operativos preventivos.

La utilización de cámaras y herramientas tecnológicas se convirtió en un recurso importante para las localidades de la región, tanto para la prevención como para aportar información ante diferentes hechos que requieren intervención.

Posteriormente, el ministro y las autoridades locales recorrieron la comisaría de Sancti Spiritu, donde se interiorizaron sobre el funcionamiento de la dependencia y las necesidades relacionadas con el trabajo policial cotidiano.

Desde la comuna destacaron la importancia de mantener una coordinación permanente con el Gobierno de Santa Fe para fortalecer las políticas preventivas, mejorar las herramientas disponibles y dar respuesta a las demandas de los vecinos.

La visita formó parte de la agenda de trabajo que el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial desarrolla junto a municipios, comunas y fuerzas policiales en distintas localidades santafesinas.