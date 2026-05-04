Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante un operativo en la ciudad de Venado Tuerto en el marco de una causa por infracción a la Ley de Microtráfico, con intervención del fiscal Iván Raposo.

La investigación se inició a partir de datos que indicaban una posible actividad de comercialización de estupefacientes en la zona. En ese contexto, efectivos de la División Microtráfico realizaron tareas de vigilancia, seguimientos y registros encubiertos que permitieron detectar maniobras compatibles con la venta de droga.

Este sábado, y con la colaboración de personal de los distritos Melincué y Firmat junto a grupos de irrupción de la Policía de Acción Táctica, se concretaron dos allanamientos ordenados por la Justicia.

Durante el operativo, los agentes observaron la salida de un vehículo vinculado a la causa desde uno de los domicilios investigados. Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado que derivó en una persecución, ya que el conductor intentó evadir a la policía. Finalmente, el rodado fue interceptado y el sospechoso detenido.

En la requisa del vehículo y del detenido, realizada en presencia de testigos, se secuestraron envoltorios con sustancia similar a cocaína, teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento.

Por otro lado, en los allanamientos se incautaron cocaína, marihuana, celulares, una balanza de precisión, material de corte, recortes de nailon y dispositivos electrónicos de interés para la investigación.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidos dos hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia. En total, se secuestraron aproximadamente 125 gramos de cocaína y 40 gramos de marihuana, además de otros elementos vinculados a la actividad investigada.