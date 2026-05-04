Dos detenidos tras allanamientos por droga en Venado
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante un operativo en la ciudad de Venado Tuerto en el marco de una causa por infracción a la Ley de Microtráfico, con intervención del fiscal Iván Raposo.
La investigación se inició a partir de datos que indicaban una posible actividad de comercialización de estupefacientes en la zona. En ese contexto, efectivos de la División Microtráfico realizaron tareas de vigilancia, seguimientos y registros encubiertos que permitieron detectar maniobras compatibles con la venta de droga.
Este sábado, y con la colaboración de personal de los distritos Melincué y Firmat junto a grupos de irrupción de la Policía de Acción Táctica, se concretaron dos allanamientos ordenados por la Justicia.
Durante el operativo, los agentes observaron la salida de un vehículo vinculado a la causa desde uno de los domicilios investigados. Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado que derivó en una persecución, ya que el conductor intentó evadir a la policía. Finalmente, el rodado fue interceptado y el sospechoso detenido.
En la requisa del vehículo y del detenido, realizada en presencia de testigos, se secuestraron envoltorios con sustancia similar a cocaína, teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento.
Por otro lado, en los allanamientos se incautaron cocaína, marihuana, celulares, una balanza de precisión, material de corte, recortes de nailon y dispositivos electrónicos de interés para la investigación.
Como resultado del procedimiento, fueron detenidos dos hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia. En total, se secuestraron aproximadamente 125 gramos de cocaína y 40 gramos de marihuana, además de otros elementos vinculados a la actividad investigada.