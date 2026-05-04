En la madrugada de este domingo, personal del Comando Radioeléctrico intervino en una gresca generalizada registrada en Avenida Santa Fe, entre Pueyrredón y 9 de Julio, en la ciudad de Venado Tuerto.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los efectivos intentaron disuadir a las personas involucradas, pero la situación continuó con agresiones. Además, algunos de los presentes habrían atacado al personal policial para evitar ser identificados.

Como resultado del procedimiento, fueron aprehendidos dos hombres de 27 y 36 años, además de un menor de 16 años. Todos fueron trasladados para continuar con las actuaciones correspondientes.

Por disposición de Fiscalía, los dos mayores fueron notificados de una causa por “resistencia a la autoridad” y permanecen detenidos en la Comisaría 2°.

En tanto, el Juzgado de Menores dispuso que al adolescente se le forme causa por “lesiones leves dolosas”. Luego de cumplimentar los recaudos legales, fue entregado a sus progenitores.