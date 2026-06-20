La comunidad educativa de la provincia del Chaco denunció una fuerte reducción en los fondos destinados a los comedores escolares, una situación que impacta de lleno en establecimientos urbanos y, especialmente, en zonas rurales.

Según plantearon docentes y directivos, la asistencia alimentaria habría sido recortada a la mitad, lo que obliga a las instituciones a sostener la provisión de desayuno y almuerzo con montos que, en algunos casos, rondan los 800 pesos por alumno por día.

En este contexto, los equipos escolares aseguran que debieron ajustar los menús a opciones muy limitadas, lo que genera preocupación por el impacto nutricional en niños y adolescentes, en un escenario social marcado por altos niveles de pobreza en distintas regiones de la provincia.

Directivos de parajes rurales del interior chaqueño advierten además dificultades operativas para sostener el servicio y señalan que, en algunos casos, el comedor escolar se convirtió en la principal o única comida del día para muchos estudiantes.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano provincial se defendió el esquema vigente basado en tarjetas recargables y se sostuvo que el sistema busca garantizar mayor transparencia en la asignación de fondos. También se remarcó que el impacto de la inflación condiciona la capacidad real de cobertura alimentaria.

Sin embargo, las comunidades educativas y organizaciones sociales cuestionan la suficiencia de los montos y advierten sobre posibles fallas administrativas que profundizan la situación en escuelas de zonas vulnerables.