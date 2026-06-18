Detuvieron a una madre y a su pareja por la muerte de un nene de 2 años

El pequeño falleció luego de permanecer dos días internado con múltiples fracturas y golpes. La Justicia investiga quién fue el responsable de las agresiones.

Un nene de dos años murió este jueves después de haber permanecido internado durante 48 horas con graves lesiones en distintas partes de su cuerpo. Por el hecho fueron detenidos su madre, de 20 años, y su padrastro, de 21, quienes quedaron imputados en una causa por homicidio agravado.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el niño ingresó inicialmente al Hospital Héroes de Malvinas, donde los adultos aseguraron que se había golpeado la cabeza tras caerse de una cama. Sin embargo, los profesionales de la salud detectaron lesiones incompatibles con esa versión y dieron aviso a la Policía.

Tras una primera evaluación, el menor fue derivado al Hospital Eva Perón de Merlo debido a la gravedad de su estado. Allí permaneció internado durante dos días, pero finalmente falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

Los médicos constataron que la víctima presentaba fractura de cráneo, fracturas en los dedos de las manos y los pies, hematomas en el rostro y una lesión sangrante en el hígado, entre otras heridas.

A partir de estos hallazgos, la Justicia ordenó la detención de la madre, Eliana Agustina Herrera, y de su pareja, Franco Benjamín Álvarez. Ambos permanecen alojados a disposición judicial mientras avanza la investigación.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo y por alevosía. No obstante, los investigadores todavía intentan determinar quién fue el autor material de las agresiones que provocaron la muerte del niño.

En las próximas horas se realizarán nuevas medidas de prueba, entre ellas la autopsia correspondiente y las declaraciones de los acusados. La investigación está a cargo del fiscal Patricio Ventricelli, de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Morón.