Un productor agropecuario de la zona de Lincoln denunció el robo de 52 terneros de recría, una pérdida económica estimada en unos 50.000 dólares. El caso genera preocupación debido a que no se encontraron señales de ingreso forzado ni daños en los alambrados del establecimiento.

El damnificado, Gabriel Racca, explicó que inicialmente creyó que los animales podían encontrarse ocultos entre los juncos de un cañadón ubicado dentro del campo. Sin embargo, tras recorrer el predio y volver a encerrar la hacienda, comprobó que los terneros efectivamente faltaban.

La última revisión completa del rodeo se había realizado el 29 de abril durante la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa. En esa oportunidad, los animales fueron contados y no se detectó ninguna irregularidad.

El faltante fue descubierto a comienzos de junio, cuando el productor y su equipo realizaron nuevas tareas sanitarias. Tras una exhaustiva búsqueda en todo el establecimiento, descartaron la posibilidad de que los animales se hubieran extraviado.

Según detalló Racca, los 52 terneros desaparecidos eran principalmente machos de pelaje negro, colorado y careta. Además, aseguró que recorrió el perímetro del campo, habló con vecinos y verificó que los animales no estuvieran en establecimientos linderos.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que los alambrados estaban en buenas condiciones, sin cortes, roturas ni señales de que la hacienda hubiera escapado por sus propios medios. Tampoco se detectaron tranqueras violentadas.

Ante esta situación, el productor realizó la denuncia correspondiente en la Patrulla Rural de Lincoln. La investigación continúa y, hasta el momento, no hay personas identificadas ni detenidos por el hecho.

La principal hipótesis es que los animales fueron cargados y trasladados en un camión, lo que indicaría una operación planificada. El episodio volvió a encender la preocupación entre los productores de la región por los reiterados casos de inseguridad rural registrados en los últimos años.