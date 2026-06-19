En la mañana de este viernes, la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior N° 38 "Domingo Faustino Sarmiento" y la Municipalidad de Villa Cañás llevaron adelante el acto oficial por el Día de la Bandera, una ceremonia cargada de simbolismo, emoción y reflexión sobre los valores que representa la enseña nacional.

La jornada contó con la participación de autoridades educativas, municipales, representantes de instituciones intermedias, docentes, familias y alumnos. Durante el acto se compartió un mensaje enviado por la supervisora del nivel primario, profesora Gabriela Boschi, quien destacó la importancia de este acontecimiento en la formación de los estudiantes y remarcó que la promesa representa un compromiso con la libertad, el respeto y la construcción de una sociedad más justa.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de una obra artística colectiva realizada por integrantes de los distintos niveles educativos de la institución. La creación, inspirada en los colores de la bandera argentina, simbolizó el trabajo conjunto, la identidad y el sentido de pertenencia de toda la comunidad educativa.

Durante su discurso, la directora del nivel primario, Mariana Criado, realizó un recorrido por la vida y el legado de Manuel Belgrano. Resaltó su compromiso con la educación pública, la igualdad de oportunidades y la construcción de una nación más inclusiva, además de recordar el difícil final que tuvo el creador de la bandera pese a su entrega por la patria.

También se escuchó el mensaje del intendente Norberto Gizzi, quien destacó que la bandera representa la historia, los valores y los sueños de los argentinos. Además, felicitó a los alumnos de cuarto grado por asumir el compromiso de crecer con principios como la solidaridad, la honestidad, el esfuerzo y el respeto hacia los demás.

El momento central llegó con la Promesa de Lealtad a la Bandera, que estuvo a cargo de integrantes de la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 14.344. Los excombatientes encabezaron la ceremonia y compartieron un emotivo mensaje sobre el significado de la bandera, el compromiso con la patria y la importancia de mantener vivos los valores que representa.

Con emoción y orgullo, los estudiantes realizaron la tradicional promesa, en una jornada que quedará grabada para siempre en sus recuerdos y en la historia de la comunidad educativa de Villa Cañás.