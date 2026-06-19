Promesa a la Bandera con emoción y memoria

Alumnos de cuarto grado de Villa Cañás protagonizaron uno de los momentos más significativos de su vida escolar al realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera junto a veteranos de la Guerra de Malvinas.
Villa Cañás19/06/2026LORENA ACOSTALORENA ACOSTA

En la mañana de este viernes, la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior N° 38 "Domingo Faustino Sarmiento" y la Municipalidad de Villa Cañás llevaron adelante el acto oficial por el Día de la Bandera, una ceremonia cargada de simbolismo, emoción y reflexión sobre los valores que representa la enseña nacional.

La jornada contó con la participación de autoridades educativas, municipales, representantes de instituciones intermedias, docentes, familias y alumnos. Durante el acto se compartió un mensaje enviado por la supervisora del nivel primario, profesora Gabriela Boschi, quien destacó la importancia de este acontecimiento en la formación de los estudiantes y remarcó que la promesa representa un compromiso con la libertad, el respeto y la construcción de una sociedad más justa.

Miniatura YoutubeVilla Cañás entregó 45 viviendas y cumplió el sueño de decenas de familias

Uno de los momentos destacados fue la presentación de una obra artística colectiva realizada por integrantes de los distintos niveles educativos de la institución. La creación, inspirada en los colores de la bandera argentina, simbolizó el trabajo conjunto, la identidad y el sentido de pertenencia de toda la comunidad educativa.

Durante su discurso, la directora del nivel primario, Mariana Criado, realizó un recorrido por la vida y el legado de Manuel Belgrano. Resaltó su compromiso con la educación pública, la igualdad de oportunidades y la construcción de una nación más inclusiva, además de recordar el difícil final que tuvo el creador de la bandera pese a su entrega por la patria.

También se escuchó el mensaje del intendente Norberto Gizzi, quien destacó que la bandera representa la historia, los valores y los sueños de los argentinos. Además, felicitó a los alumnos de cuarto grado por asumir el compromiso de crecer con principios como la solidaridad, la honestidad, el esfuerzo y el respeto hacia los demás.

El momento central llegó con la Promesa de Lealtad a la Bandera, que estuvo a cargo de integrantes de la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 14.344. Los excombatientes  encabezaron la ceremonia y compartieron un emotivo mensaje sobre el significado de la bandera, el compromiso con la patria y la importancia de mantener vivos los valores que representa.

Con emoción y orgullo, los estudiantes realizaron la tradicional promesa, en una jornada que quedará grabada para siempre en sus recuerdos y en la historia de la comunidad educativa de Villa Cañás.

Último momento
Te puede interesar
Lo más visto
maxresdefault (1)

Alumnos de la EEMPA vivirán una histórica jura de la Bandera

SOFIA ZANOTTI
19/06/2026
Por primera vez, estudiantes adultos de la EEMPA N° 1308 de Villa Cañás viajarán a Rosario para participar de la Promesa de Lealtad a la Bandera en el Monumento Nacional. La experiencia reunirá a 35 alumnos de Villa Cañás y Santa Isabel.
 
Miniatura Youtube

Promesa a la Bandera con emoción y memoria

LORENA ACOSTA
Villa Cañás19/06/2026
Alumnos de cuarto grado de Villa Cañás protagonizaron uno de los momentos más significativos de su vida escolar al realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera junto a veteranos de la Guerra de Malvinas.
Boletín de noticias