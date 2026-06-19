Las condiciones climáticas obligaron a trasladar el acto al Centro Cultural Municipal, pero la lluvia no impidió que vecinos, autoridades y familias compartieran un momento histórico para la ciudad. Durante la ceremonia se entregaron las llaves de 45 viviendas construidas con una inversión superior a los 2.200 millones de pesos.

Las unidades habitacionales cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, baño, lavadero e instalaciones completas de agua fría y caliente. Además, 15 de las viviendas fueron adjudicadas mediante la línea de créditos hipotecarios Nido, una experiencia piloto que combina recursos provinciales, municipales y financieros para ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda.

Durante el acto, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, destacó que la iniciativa permitió recuperar recursos para reinvertir en nuevos proyectos habitacionales. También resaltó que el acceso a la vivienda es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la sociedad y que Santa Fe busca generar nuevas herramientas para dar respuestas concretas.

Por su parte, la senadora provincial Leticia Di Gregorio señaló la importancia de acompañar a las familias en el camino hacia la casa propia y expresó su deseo de que estos nuevos hogares se conviertan en espacios de crecimiento, amor y oportunidades.

El intendente Norberto "Tito" Gizzi repasó el trabajo realizado durante los últimos años para generar suelo urbano y avanzar con nuevos loteos. Además, remarcó que la ciudad continuará impulsando proyectos para que más vecinos puedan acceder a terrenos y futuras viviendas.

En el cierre, el gobernador Pullaro felicitó a las familias beneficiadas y destacó el esfuerzo conjunto entre la Provincia y el Municipio para concretar el proyecto. También sostuvo que el acceso a la vivienda debe seguir siendo una prioridad para garantizar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los santafesinos.

La entrega marcó un día especial para Villa Cañás, donde 45 familias comenzaron una nueva etapa con la tranquilidad y la seguridad que representa contar con un hogar propio.