Villa Cañás entregó 45 viviendas y cumplió el sueño de decenas de familias

Con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, 45 familias de Villa Cañás recibieron las llaves de sus nuevos hogares en una jornada cargada de emoción y expectativas.
 
Villa Cañás19/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Las condiciones climáticas obligaron a trasladar el acto al Centro Cultural Municipal, pero la lluvia no impidió que vecinos, autoridades y familias compartieran un momento histórico para la ciudad. Durante la ceremonia se entregaron las llaves de 45 viviendas construidas con una inversión superior a los 2.200 millones de pesos.

Las unidades habitacionales cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, baño, lavadero e instalaciones completas de agua fría y caliente. Además, 15 de las viviendas fueron adjudicadas mediante la línea de créditos hipotecarios Nido, una experiencia piloto que combina recursos provinciales, municipales y financieros para ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda.

Durante el acto, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, destacó que la iniciativa permitió recuperar recursos para reinvertir en nuevos proyectos habitacionales. También resaltó que el acceso a la vivienda es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la sociedad y que Santa Fe busca generar nuevas herramientas para dar respuestas concretas.

727446950_1555547799428714_5699801452881749168_n45 familias recibieron su vivienda en Villa Cañás

Por su parte, la senadora provincial Leticia Di Gregorio señaló la importancia de acompañar a las familias en el camino hacia la casa propia y expresó su deseo de que estos nuevos hogares se conviertan en espacios de crecimiento, amor y oportunidades.

El intendente Norberto "Tito" Gizzi repasó el trabajo realizado durante los últimos años para generar suelo urbano y avanzar con nuevos loteos. Además, remarcó que la ciudad continuará impulsando proyectos para que más vecinos puedan acceder a terrenos y futuras viviendas.

viviendas_1Enrico presentó las obras que se inauguran este jueves

En el cierre, el gobernador Pullaro felicitó a las familias beneficiadas y destacó el esfuerzo conjunto entre la Provincia y el Municipio para concretar el proyecto. También sostuvo que el acceso a la vivienda debe seguir siendo una prioridad para garantizar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los santafesinos.

La entrega marcó un día especial para Villa Cañás, donde 45 familias comenzaron una nueva etapa con la tranquilidad y la seguridad que representa contar con un hogar propio.

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