Chabás avanza con nueva playa de camiones

En la localidad de Chabás comenzaron los trabajos de movimiento de suelo para una futura playa de camiones que apunta a ordenar el tránsito pesado y mejorar la seguridad vial.
 
Regionales20/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

En la localidad de Chabás comenzaron esta semana las primeras tareas de movimiento y nivelación de suelo para la construcción de una nueva playa de camiones.

El proyecto se desarrolla sobre un predio de más de media hectárea y forma parte de una planificación orientada a mejorar el ordenamiento del tránsito pesado, la seguridad vial y la organización urbana en la localidad.

Desde la comuna informaron que esta etapa inicial contempla la preparación del terreno donde posteriormente funcionará el espacio destinado al estacionamiento de camiones, una demanda que viene creciendo junto con la actividad productiva y logística de la región.

En este marco, destacaron que la iniciativa permitirá reducir la presencia de vehículos de gran porte dentro del casco urbano, lo que hoy genera dificultades en la circulación cotidiana.

Una vez finalizada la obra, la playa de camiones funcionará como un punto específico para la espera y permanencia de transportistas, contribuyendo a una convivencia más ordenada entre el tránsito pesado y el movimiento diario de vecinos y vehículos particulares.

Último momento
Te puede interesar
carmen

Tragedia en Ruta 94 cerca de Carmen

Felipe Aguilera
Regionales14/06/2026
Una motocicleta y una camioneta colisionaron durante la tarde del sábado. Un hombre murió en el lugar y otro fue trasladado con lesiones a Venado Tuerto.
Lo más visto
maxresdefault (1)

Alumnos de la EEMPA vivirán una histórica jura de la Bandera

SOFIA ZANOTTI
19/06/2026
Por primera vez, estudiantes adultos de la EEMPA N° 1308 de Villa Cañás viajarán a Rosario para participar de la Promesa de Lealtad a la Bandera en el Monumento Nacional. La experiencia reunirá a 35 alumnos de Villa Cañás y Santa Isabel.
 
Miniatura Youtube

Promesa a la Bandera con emoción y memoria

LORENA ACOSTA
Villa Cañás19/06/2026
Alumnos de cuarto grado de Villa Cañás protagonizaron uno de los momentos más significativos de su vida escolar al realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera junto a veteranos de la Guerra de Malvinas.
Boletín de noticias