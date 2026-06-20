Chabás avanza con nueva playa de camiones

En la localidad de Chabás comenzaron esta semana las primeras tareas de movimiento y nivelación de suelo para la construcción de una nueva playa de camiones.

El proyecto se desarrolla sobre un predio de más de media hectárea y forma parte de una planificación orientada a mejorar el ordenamiento del tránsito pesado, la seguridad vial y la organización urbana en la localidad.

Desde la comuna informaron que esta etapa inicial contempla la preparación del terreno donde posteriormente funcionará el espacio destinado al estacionamiento de camiones, una demanda que viene creciendo junto con la actividad productiva y logística de la región.

En este marco, destacaron que la iniciativa permitirá reducir la presencia de vehículos de gran porte dentro del casco urbano, lo que hoy genera dificultades en la circulación cotidiana.

Una vez finalizada la obra, la playa de camiones funcionará como un punto específico para la espera y permanencia de transportistas, contribuyendo a una convivencia más ordenada entre el tránsito pesado y el movimiento diario de vecinos y vehículos particulares.