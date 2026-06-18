Intentó prender fuego a su novia tras una discusión en San Juan

Una joven de 20 años logró escapar luego de que su novio la rociara con alcohol e intentara prenderla fuego. La rápida reacción de su madre fue clave para evitar un desenlace fatal.

Un grave episodio de violencia de género ocurrió en la localidad sanjuanina de Jáchal, donde un joven de 25 años fue detenido acusado de intentar asesinar a su pareja durante una discusión.

El hecho sucedió este miércoles al mediodía en una vivienda del barrio Virgen de Fátima, donde la pareja convivía. Según informaron fuentes judiciales, en medio de una fuerte pelea el agresor tomó un frasco con alcohol, roció a la joven de 20 años y luego sacó un encendedor con la intención de prenderla fuego.

La situación fue advertida por la madre de la víctima, quien intervino de inmediato al escuchar los pedidos de auxilio. Gracias a su accionar, la joven logró escapar de la vivienda y ponerse a salvo.

Tras el ataque frustrado, el sospechoso preparó un bolso e intentó huir. Sin embargo, la Policía de San Juan desplegó un operativo cerrojo y logró detenerlo a pocas cuadras del lugar cuando intentaba escapar.

Durante las pericias realizadas en la vivienda, los investigadores secuestraron el envase de alcohol y el encendedor que habrían sido utilizados durante el ataque. Ambos elementos quedaron incorporados a la causa como pruebas.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción Norte, encabezada por el fiscal Gastón Salvio. El caso fue caratulado provisoriamente como tentativa de homicidio agravado por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas de muerte.