Rosario fue escenario este sábado de una de las celebraciones patrias más convocantes de los últimos años. Más de 350 mil personas participaron de los festejos por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional, recientemente restaurado a través de una inversión realizada por el Gobierno de Santa Fe.

La jornada comenzó con el acto oficial en conmemoración del 206° aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano. La ceremonia contó con la presencia del presidente Javier Milei, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Uno de los momentos más emotivos fue la Promesa de Lealtad a la Bandera realizada por alumnos y alumnas de cuarto grado provenientes de 11 provincias argentinas, quienes participaron de una de las tradiciones más representativas del calendario cívico nacional.

A lo largo del día, miles de familias recorrieron los espacios culturales, ferias, patios gastronómicos y propuestas recreativas instaladas frente al río Paraná. Además, dos escenarios ofrecieron espectáculos musicales y artísticos que acompañaron la celebración desde el mediodía.

El cierre estuvo a cargo de Abel Pintos, quien brindó un recital especial ante una multitud. Durante su presentación interpretó algunos de los temas más conocidos de su carrera y rindió homenaje a figuras de la música argentina como Gustavo Cerati e Indio Solari. La noche concluyó con una emotiva versión de "Aurora", acompañada por la iluminación especial del Monumento a la Bandera.

La celebración también sirvió para mostrar las obras de restauración y puesta en valor del histórico monumento, inauguradas esta semana. Los trabajos fueron finalizados por la Provincia luego de que la obra quedara paralizada bajo administración nacional, con una inversión superior a los 4.000 millones de pesos.

Entre las tareas realizadas se destacan la recuperación de la Sala de las Banderas, la restauración de piezas patrimoniales de bronce, mejoras estructurales y la puesta en valor de distintos espacios emblemáticos del complejo histórico.