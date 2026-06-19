Un joven identificado como Brian F. quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por un robo calificado ocurrido en diciembre de 2025 en la ciudad de Venado Tuerto. La medida fue resuelta tras una audiencia realizada este miércoles, donde intervino el fiscal Iván Raposo.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 9 de diciembre del año pasado en una peluquería ubicada sobre calle Falucho al 100. La víctima, Jonatan L., había publicado en su estado de WhatsApp que tenía 1.100 dólares para vender y, a partir de ese aviso, se habría coordinado una supuesta operación de compra.

De acuerdo con la acusación, Brian F. llegó al local acompañado por otro hombre identificado como Yulián R. Luego de observar el dinero, ambos se retiraron y regresaron junto a un tercer sospechoso que aún no fue identificado.

La Fiscalía sostiene que, una vez dentro del comercio, uno de los involucrados exhibió un arma de fuego similar a las utilizadas por fuerzas policiales. Posteriormente revisaron el lugar y se apoderaron de los 1.100 dólares que estaban ocultos debajo de un colchón en una habitación ubicada detrás de la peluquería.

Tras concretar el robo, los sospechosos escaparon del lugar pese a la resistencia que intentó ofrecer la víctima.

El fiscal Raposo atribuyó a Brian F. la coautoría del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por haber sido cometido en poblado y en banda. La calificación es provisoria y podría modificarse durante el avance de la investigación.

La detención se produjo luego de una serie de allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado 16 de junio en distintos sectores de Venado Tuerto. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir que podrían estar vinculadas con el hecho, 18,6 gramos de marihuana y dos plantines de cannabis.

Los investigadores también analizaron registros fílmicos y señalaron que algunas de las prendas secuestradas coincidirían con las utilizadas por los sospechosos al momento del robo.