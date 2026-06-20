En medio de la polémica generada en torno al entorno del streaming Luzu TV, Antonella Roccuzzo salió a desmentir versiones que aseguraban un supuesto distanciamiento en redes sociales con Nico Occhiato y Florencia Peña.

La información había comenzado a circular luego de que se difundiera que la influencer habría dejado de seguir a ambos en Instagram, algo que fue rápidamente desmentido y catalogado como falso.

Según trascendió a partir de declaraciones radiales de Yanina Latorre, la propia Roccuzzo se comunicó para aclarar la situación y negó cualquier tipo de vínculo previo en redes sociales con los involucrados.

“Me escribió Antonella y me pidió que desmienta categóricamente que lo desmienta”, señaló la periodista, quien luego compartió el mensaje directo de la esposa de Lionel Messi.

En ese texto, Roccuzzo fue clara: “Nunca lo seguí a Nico Occhiato ni a Flor Peña. Sigo a Momi y a la novia de él”, en referencia a Flor Jazmín.

De esta manera, la influencer buscó poner fin a las versiones que circulaban en redes y medios, en un contexto donde las desinformaciones volvieron a generar repercusión pública.