El presidente Javier Milei se refirió a los rumores sobre un posible cambio en la postura de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas y reafirmó el reclamo argentino sobre el territorio.

En declaraciones a un canal de streaming, el mandatario sostuvo que su gobierno está “haciendo todo lo humanamente posible” para que las islas vuelvan a manos de la Argentina. En ese sentido, remarcó que la soberanía “no se negocia”, aunque aclaró que el proceso debe encararse con una estrategia adecuada.

“Hay que hacerlo de manera criteriosa, con cerebro”, expresó Milei, al tiempo que citó una frase que, según indicó, guía su mirada: “Cerebro frío al servicio de corazón caliente”.

Sus declaraciones se dan en medio de versiones surgidas tras la filtración de un supuesto correo del Pentágono, que indicaría que la administración de Donald Trump podría reconsiderar el respaldo histórico de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa por la soberanía de las islas.

En este contexto, el Gobierno nacional busca sostener el reclamo diplomático, atento a cualquier cambio en el escenario internacional que pueda incidir en la histórica disputa con el Reino Unido.