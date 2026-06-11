Dos hombres, padre e hijo de 57 y 19 años, quedaron en prisión preventiva luego de ser acusados de agredir al secretario de Gobierno de Villa Cañás, departamento General López. La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Leandro Martín, durante una audiencia en los tribunales de Venado Tuerto.

El fiscal Luis Lagioia, a cargo de la investigación, explicó que la decisión judicial se basó en los riesgos procesales y en que la víctima es una autoridad municipal que fue amedrentada en el ejercicio de sus funciones.

El hecho ocurrió el domingo pasado alrededor de las 16:30 en la intersección de la avenida 51 y la calle 56. Según el fiscal, los imputados llegaron en un automóvil conducido por el hombre mayor y descendieron para increpar al secretario. “El mayor le exigió que retirara multas de tránsito que pesaban sobre su hijo y lo amenazó de muerte si no lo hacía”, detalló Lagioia.

Además, ambos atacaron al funcionario con golpes de puño y un objeto contundente que el hombre de 57 años tenía guardado en el baúl de su auto, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

Se les atribuyó la coautoría de lesiones leves dolosas, y al padre se le suma la investigación por amenazas coactivas.